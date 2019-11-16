16.11.2019 | 08:15

Вечером в пятницу, 15 ноября, на автодороге между Сердобском и Колышлеем случилось серьезное ДТП с участием легкового автомобиля и КамАЗа.

По сообщению очевидцев, водитель иномарки столкнулся с грузовиком. Фото и видео, запечатлевшие последствия ЧП, появились в социальной сети «ВКонтакте». Судя по ним, передняя часть легковушки полностью разбита. «В мясо», - прокомментировал за кадром автор ролика.

«КамАЗ с прицепом выезжал на главную дорогу, поворачивал налево в сторону Сердобска. Видимо, не рассчитал или не заметил справа легковушку», - рассказал пользователь, ставший свидетелем ДТП.

По словам других очевидцев, в аварии погиб водитель иномарки, его пассажира медики госпитализировали. Официальной информации о случившемся на данный момент нет.