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Происшествия | На трассе под Сердобском иномарка влетела в КамАЗ, водитель погиб

16.11.2019|08:15
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Вечером в пятницу, 15 ноября, на автодороге между Сердобском и Колышлеем случилось серьезное ДТП с участием легкового автомобиля и КамАЗа.

По сообщению очевидцев, водитель иномарки столкнулся с грузовиком. Фото и видео, запечатлевшие последствия ЧП, появились в социальной сети «ВКонтакте». Судя по ним, передняя часть легковушки полностью разбита. «В мясо», - прокомментировал за кадром автор ролика.

«КамАЗ с прицепом выезжал на главную дорогу, поворачивал налево в сторону Сердобска. Видимо, не рассчитал или не заметил справа легковушку», - рассказал пользователь, ставший свидетелем ДТП.

По словам других очевидцев, в аварии погиб водитель иномарки, его пассажира медики госпитализировали. Официальной информации о случившемся на данный момент нет.

Источник — фото vk.com/sova_penza, видео Димы Булаева
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Гость|16.11.2019 08:57|

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