14.11.2019 | 15:42

В четверг, 14 ноября, в социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлен момент задержания водителя автомобиля на улице Измайлова.

На кадрах видно, что на второй полосе движения стоит иномарка, а слева от нее - машина правоохранителей. Через несколько секунд такой же спецавтомобиль блокирует движение машины справа. Из автомобилей с включенными сигнальными огнями стремительно выходят люди в форме, один из которых бьет в стекло машины нарушителя. Затем следует задержание водителя.

Пользователи Сети высказывали различные предположения, включая нетрезвое состояние автомобилиста и грубое нарушение им правил дорожного движения.

«Видел утром в 9 часов, как на конечной «ГПЗ» он скрывался от ДПС дворами, так что заслуженно. Если нечего скрывать, остановился бы», - написал один из комментаторов.

Вот что сообщили ИА «ПензаИнформ» в правоохранительных органах. В 9:20 на улице Антонова водитель автомобиля Geely Emgrand проигнорировал приказ инспектора ДТП остановиться и продолжил движение к улице Измайлова. Информация об этом была передана в дежурную часть ГИБДД.

В 9:25 напротив дома № 41 на улице Измайлова движение Geely Emgrand перекрыли патрульные машины полиции и Росгвардии.

«В момент задержания водитель Geely заблокировал двери и возобновил движение. Инспектор дорожно-патрульной службы для задержания водителя попытался разбить переднее левое стекло, после чего водитель самостоятельно опустил стекло и разблокировал двери», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

«На основании Федерального закона «О полиции» инспектор ДПС применил в отношении водителя физическую силу и сопроводил его в патрульный автомобиль. Впоследствии установлено, что автомобилем Geely Emgrand управлял 46-летний мужчина с явными признаками алкогольного опьянения. По результатам освидетельствования состояние опьянения было установлено, в отношении водителя составлены административные материалы, транспортное средство задержано и помещено на спецстоянку», - прокомментировали в отделении пропаганды регионального управления ГИБДД.