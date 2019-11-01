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Происшествия | В Заречном перекресток не поделили Chevrolet и Toyota

01.11.2019|15:43
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В пятницу, 1 ноября, в Заречном на перекрестке улиц Ленина и Строителей не смогли разъехаться две иномарки.

По словам очевидцев, столкновение автомобилей Chevrolet Aveo и Toyota RAV 4 произошло днем около 13:00. Управлявшая внедорожником автолюбительница хотела проскочить на красный, однако маневр не удался.

На снимках, появившихся в социальной сети «ВКонтакте», запечатлены последствия ДТП. Передние части обеих легковушек сильно покорежены. Пострадали ли в аварии люди, на данный момент не известно.

15 июля в Заречном случилось серьезное ДТП, в результате которого Toyota Sprinter оказалась на заборе. Управлявшая ею горожанка наехала на бордюр и потеряла управления. Очевидцы сообщили о том, что автолюбительница была пьяна и значительно превысила скорость.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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