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Происшествия | Пропавшая жительница Золотаревки найдена живой

26.10.2019|10:28
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78-летняя жительница поселка Золотаревка Пензенского района, пропавшая в пятницу, 25 октября, найдена живой. Об этом сообщается в группе регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Пенсионерка ушла в лес и не вернулась домой. Ее искали и полицейские, и волонтеры. Готовность действовать проявили и жители Золотаревки: они уточняли, за какими именно грибами направилась пожилая женщина, чтобы понять, где следует вести поиски.

«Найдена, жива! Всем спасибо за помощь!» - появилась запись в группе в субботу, 26 октября, во втором часу ночи.

«Бабушку нашли сегодня ночью в золотаревском лесу сотрудники полиции», - уточнили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Также в группе опубликована благодарность всем, кто искал пожилую женщину: «Спасибо вам огромное! Хотим пожелать огромного счастья, крепкого здоровья вам и вашим близким!»

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Гость|26.10.2019 10:51|

А для добровольцев, в подобных случаях, где узнать информацию: куда обратится, чтобы помочь искать?

Гость|26.10.2019 10:56|

Опять пиарятся детишки из Лизы, а находит полиция

Гость|26.10.2019 11:28|

ЗАЙЦА ВИДЕЛИ?

Гость|26.10.2019 11:30|

Волонтеры Лизы запустили поиск, расклеили листовки, дали кличь по соц.сетям, организовали людей. А в них еще говном с ветки кидают.

Поразительные жители у нас.

Имя: Гость
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