26.10.2019 | 10:28

78-летняя жительница поселка Золотаревка Пензенского района, пропавшая в пятницу, 25 октября, найдена живой. Об этом сообщается в группе регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Пенсионерка ушла в лес и не вернулась домой. Ее искали и полицейские, и волонтеры. Готовность действовать проявили и жители Золотаревки: они уточняли, за какими именно грибами направилась пожилая женщина, чтобы понять, где следует вести поиски.

«Найдена, жива! Всем спасибо за помощь!» - появилась запись в группе в субботу, 26 октября, во втором часу ночи.

«Бабушку нашли сегодня ночью в золотаревском лесу сотрудники полиции», - уточнили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Также в группе опубликована благодарность всем, кто искал пожилую женщину: «Спасибо вам огромное! Хотим пожелать огромного счастья, крепкого здоровья вам и вашим близким!»