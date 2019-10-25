25.10.2019 | 12:27

В ночь на пятницу, 25 октября, в реке Суре в Пензе утонул мужчина.

В 3:00 житель острова Пески позвонил в поисково-спасательную службу ГУ «ППСЦ» и сообщил, что в районе улицы Лебедевской тонет его знакомый.

На место сразу же выехали две группы специалистов, но оказалось слишком поздно. Мужчины уже не было на поверхности.

«В результате поиска его тело было найдено, извлечено из воды и передано представителям правоохранительных органов», - сообщили в ГУ «ППСЦ».

В пресс-службе регионального УМВД России ИА «ПензаИнформ» уточнили, что погибшему было 56 лет. По данному факту областным следственным управлением СК РФ будет проведена проверка.