23.10.2019 | 10:50

Утром в среду, 23 октября, на улице Ленина в Пензе столкнулись два отечественных легковых автомобиля.

Как сообщили очевидцы, в результате происшествия обе полосы движения оказались перекрыты.

Запечатлевший последствия ДТП снимок появился в социальной сети «ВКонтакте». На нем можно видеть автомобиль одного из участников инцидента. Передняя часть легковушки сильно повреждена.

«По предварительным данным, в 10:15 столкнулись «Лада-Гранта» и ВАЗ-2114. Одному человеку потребовалась медицинская помощь», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды регионального УГИБДД.

В настоящее время специалисты устанавливают причины и обстоятельства случившегося.