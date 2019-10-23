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Происшествия | На улице Ленина при столкновении «Гранты» и ВАЗа пострадал человек

23.10.2019|10:50
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Утром в среду, 23 октября, на улице Ленина в Пензе столкнулись два отечественных легковых автомобиля.

Как сообщили очевидцы, в результате происшествия обе полосы движения оказались перекрыты.

Запечатлевший последствия ДТП снимок появился в социальной сети «ВКонтакте». На нем можно видеть автомобиль одного из участников инцидента. Передняя часть легковушки сильно повреждена.

«По предварительным данным, в 10:15 столкнулись «Лада-Гранта» и ВАЗ-2114. Одному человеку потребовалась медицинская помощь», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды регионального УГИБДД.

В настоящее время специалисты устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость|23.10.2019 11:33|

Гранты и ВАЗа.... ахахахахаххххаааааа!!!!!

Гость|23.10.2019 11:43|

Урок ему. Нечего в таз залазить.

Имя: Гость
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