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Происшествия | В Запрудном легковушку разворотило в ДТП с «Яндекс.Такси»

20.10.2019|13:10
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В воскресенье, 20 октября, в микрорайоне Запрудном в Пензе произошла серьезная авария с участием автомобиля службы такси.

О ДТП сообщил очевидец его последствий, опубликовавший пост с фотографиями с места событий в социальной сети «ВКонтакте».

«Запрудный (объездная дорога), не доезжая до магазина «Весна» через гаражи. Время 11:50», - написал он.

На снимках видны два автомобиля, на одном из которых - символика «Яндекс.Такси». После удара машину с шашечками отбросило в сторону, так что она, перескочив через бордюр, оказалась передними колесами на газоне.

У второго транспортного средства сильно повредило переднюю часть.

«Догонялся... Вчера ночью обогнал меня справа км под 140 летел в кольцо 175-го универсама, еле повернул», - прокомментировала ДТП одна из пользовательниц, не указав, о каком именно автомобиле идет речь.

Источник — vk.com/sova_penza
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Гость|20.10.2019 13:48|

penzainform.ru писал(a):

«Догонялся... Вчера ночью обогнал меня справа км под 140 летел в кольцо 175-го универсама, еле повернул», - прокомментировала ДТП одна из пользовательниц, не указав, о каком именно автомобиле идет речь.
Явно не про такси.

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