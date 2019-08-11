11.08.2019 | 11:45

В воскресенье, 11 августа, на улице Луначарского в Пензе, около остановки общественного транспорта «Магазин «Стрела», в ДТП попали две иномарки.

«Opel и Audi. 10:49. В синей подушки стрельнули», - сообщил в редакцию ИА «ПензаИнформ» очевидец последствий происшествия.

На присланной им записи запечатлены две машины, которые после удара встали друг за другом на пешеходном переходе в направлении автовокзала. При этом у обеих разбиты передние части.

По другим сведениям, машин было три.

Официальной информации о наличии или отсутствии пострадавших пока нет.