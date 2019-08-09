09.08.2019 | 18:35

На улице Циолковского женщина чудом увернулась от летящих на нее легковушек. Находившимся в «Ладе» мужчинам повезло гораздо меньше. Водитель просто не смог отреагировать на резкий маневр «Москвича».

«В результате столкновения оба автомобиля выехали на тротуар, где впоследствии автомобиль «Лада-Калина» произвел наезд на препятствие - световую опору», - сообщил начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

И сидевший за рулем «Лады», и его пассажир получили серьезные травмы. С места происшествия они были госпитализированы.