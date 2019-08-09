Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|9 авг 2019|19:15
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+21oC
+22oC
Завтра | Дождь |
  74.17  |  $  66.11

Происшествия | В Пензе госпитализированы водитель и пассажир въехавшей в столб «Лады»

09.08.2019|18:35
Печать

На улице Циолковского женщина чудом увернулась от летящих на нее легковушек. Находившимся в «Ладе» мужчинам повезло гораздо меньше. Водитель просто не смог отреагировать на резкий маневр «Москвича».

«В результате столкновения оба автомобиля выехали на тротуар, где впоследствии автомобиль «Лада-Калина» произвел наезд на препятствие - световую опору», - сообщил начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

И сидевший за рулем «Лады», и его пассажир получили серьезные травмы. С места происшествия они были госпитализированы.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!