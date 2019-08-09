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Происшествия | На трассе в Никольском районе погибла 21-летняя девушка

09.08.2019|16:34
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В пятницу, 9 августа, на трассе в Никольском районе случилось смертельное ДТП.

По предварительным данным, в 3:00 на 50-м километре дороги Сосновоборск - Никольск автомобиль ZAZ Chance, которым управляла 21-летняя девушка, съехал в кювет и наехал на дерево.

Водитель от полученных травм скончалась на месте происшествия, сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды регионального УГИБДД.

В настоящее время специалисты выясняют обстоятельства случившегося.

В Пензенской области в последнее время участились случаи подобных ДТП. Так, 3 августа на трассе в Нижнеломовском районе сидевшая за рулем автомобиля Renault Logan 39-летняя женщина не справилась с управлением и съехала в левый кювет. Машина опрокинулась, водитель скончалась на месте происшествия.

25 июля в Пензенском районе в кювет опрокинулся Ford Fiesta. В результате получили травмы 38-летний водитель и его 33-летняя пассажирка.

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Гость|09.08.2019 17:13|

печальная история...

Гость|09.08.2019 17:21|

Баба за рулем - горе в семье.

Гость|09.08.2019 17:23|

Баба ни при чем,дерево виновато

Гость|09.08.2019 17:27|

Гость писал(a):

Баба ни при чем,дерево виновато
По машинке стукнуло?

Гость|09.08.2019 17:28|

как догадалдся?

Гость|09.08.2019 17:37|

Нужно переставать строить и ремонтировать дороги.

Чем лучше и новей дорога, тем дебильнее на ней дебилы. Факт!

Имя: Гость
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