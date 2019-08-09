В пятницу, 9 августа, на трассе в Никольском районе случилось смертельное ДТП.
По предварительным данным, в 3:00 на 50-м километре дороги Сосновоборск - Никольск автомобиль ZAZ Chance, которым управляла 21-летняя девушка, съехал в кювет и наехал на дерево.
Водитель от полученных травм скончалась на месте происшествия, сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды регионального УГИБДД.
В настоящее время специалисты выясняют обстоятельства случившегося.
В Пензенской области в последнее время участились случаи подобных ДТП. Так, 3 августа на трассе в Нижнеломовском районе сидевшая за рулем автомобиля Renault Logan 39-летняя женщина не справилась с управлением и съехала в левый кювет. Машина опрокинулась, водитель скончалась на месте происшествия.
25 июля в Пензенском районе в кювет опрокинулся Ford Fiesta. В результате получили травмы 38-летний водитель и его 33-летняя пассажирка.
печальная история...