01.08.2019 | 11:09

В Пензе разыскивают очевидцев ДТП, случившегося на проспекте Строителей 26 июля.

В 16:55 напротив дома № 152Б неустановленный велосипедист сбил мужчину и скрылся с места происшествия. Пешеход получил травмы.

Всех, кто стал свидетелем аварии, просят позвонить по телефонам: 59-90-03, 59-91-22 или же обратиться по адресу: улица Бакунина, 181, кабинет № 18.

В Пензе часты ДТП, в которых участвуют велосипедисты, но обычно они сами являются пострадавшими в них, попадая под колеса автомобилей.

Так, 23 июля на проспекте Строителей у дворца спорта «Буртасы» Mazda сбила 13-летнего водителя двухколесного транспорта. Мальчика госпитализировали. 25 июля на улице Карпинского после столкновения с Renault Logan пострадал 18-летний юноша.