27.07.2019 | 12:24

В Спасском районе на трассе М5 случилось ДТП с участием большегруза. Видео с перевернувшейся машиной, перекрывшей полосу движения, появилось в соцсети «ВКонтакте» в субботу, 27 июля.

Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды регионального УГИБДД, авария произошла в пятницу, 26 июля, в 10:50, на 500-м километре трассы. 47-летний водитель большегруза Mercedes-Benz с полуприцепом не справился с управлением и опрокинулся.

В результате ДТП мужчина получил травмы. Прибывшие на место медики осмотрели его и отпустили.

«По факту случившегося проводится проверка», - добавили в отделении пропаганды.

4 июня в Спасском районе, на 495-м километре трассы М5, столкнулись фура Mercedes-Benz под управлением 47-летнего мужчины и автомобиль Peugeot, за рулем которого находилась 48-летняя женщина. От полученных травм водитель легковушки скончалась на месте.