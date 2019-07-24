24.07.2019 | 16:33

Один отечественный автомобиль против трех иномарок. «Лада» умудрилась въехать в стоявшие на парковке у магазина машины.

Водитель «Гранты» двигался вверх по Бакунина, проскочил сложный перекресток с Кулакова. Через несколько метров от него пешеходный переход, по которому шагали две женщины. Они, со слов шофера, пересекли дорогу, а на тротуар не пошли.

«Я их пропустил - идут по этой стороне, хотел их обойти, а получилось... Я поправее взял и на бордюрный камень наскочил - и меня снесло», - рассказал водитель «Лады» Борис Грязев.

«Гранта» полоснула Kia Rio, содрав с бампера краску и номерной знак. Основной удар пришелся на следующую машину - Citroen, тот сдвинулся и в свою очередь плотно прижался к соседней Kia Ceed.

Продавец из киоска на перекрестке Бакунина и Кулакова пережила несколько неприятных мгновений.

«Я вышла, думала мою будку задели - вроде как сзади раздалось, выскочила, а он дальше... И здесь две старухи идут», - пояснила продавец Нина Левицкая.

Нарушительницы, которых так неудачно объехал водитель «Лады», с места ДТП исчезли. Очевидцы говорят, они поняли, что стали причиной беды с многотысячным ущербом. Еще неизвестно, покроет ли страховка все расходы. Кстати, владельцы подбитых авто не сразу узнали об аварии. Они оставили машины на парковке и ушли по своим делам.