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Происшествия | Ночной пожар в Пензе: один человек спасен, семь эвакуированы

23.07.2019|11:19
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В ночь на вторник, 23 июля, в Пензе произошел пожар в микрорайоне Свинтрест.

Сигнал о возгорании в доме № 22 на улице Галетной поступил на пульт дежурного МЧС в 00:33. На место происшествия выехали семь человек на двух спецавтомобилях.

Как выяснилось, в подъезде на первом этаже загорелась хранившаяся на лестничной площадке автомобильная покрышка. Кроме того, от пламени пострадала входная дверь в квартиру.

Жители сумели до приезда пожарных самостоятельно потушить огонь подручными средствами. Тем не менее сотрудники МЧС эвакуировали семь человек и спасли одного.

«Причины возгорания устанавливаются», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

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Гость|23.07.2019 11:41|

Которого спасли не эвакуировали? Или которых эвакуировали не спасли?

Гость|23.07.2019 11:47|

penzainform.ru писал(a):

загорелась хранившаяся на лестничной площадке автомобильная покрышка
Сама загорелась?

Имя: Гость
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