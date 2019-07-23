23.07.2019 | 11:19

В ночь на вторник, 23 июля, в Пензе произошел пожар в микрорайоне Свинтрест.

Сигнал о возгорании в доме № 22 на улице Галетной поступил на пульт дежурного МЧС в 00:33. На место происшествия выехали семь человек на двух спецавтомобилях.

Как выяснилось, в подъезде на первом этаже загорелась хранившаяся на лестничной площадке автомобильная покрышка. Кроме того, от пламени пострадала входная дверь в квартиру.

Жители сумели до приезда пожарных самостоятельно потушить огонь подручными средствами. Тем не менее сотрудники МЧС эвакуировали семь человек и спасли одного.

«Причины возгорания устанавливаются», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.