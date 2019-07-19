19.07.2019 | 17:02

Почему водитель «Лады» не смог удержать машину на трассе, теперь выясняют сотрудники ГИБДД. Авария произошла на межпоселковой дороге в Земетчинском районе в 18:30.

«Водитель автомобиля ВАЗ-21102, мужчина 1990 года рождения, допустил съезд с дороги в кювет с последующим опрокидыванием. В результате происшествия пассажир автомобиля ВАЗ, мужчина 1998 года рождения, от полученных травм скончался на месте ДТП», - сообщил врио начальника УГИБДД УМВД России по Пензенской области Антон Шматков.

Еще один пассажир и водитель легковушки получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.