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Происшествия | После ДТП в Земетчинском районе госпитализировали двух человек

19.07.2019|17:02
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Почему водитель «Лады» не смог удержать машину на трассе, теперь выясняют сотрудники ГИБДД. Авария произошла на межпоселковой дороге в Земетчинском районе в 18:30.

«Водитель автомобиля ВАЗ-21102, мужчина 1990 года рождения, допустил съезд с дороги в кювет с последующим опрокидыванием. В результате происшествия пассажир автомобиля ВАЗ, мужчина 1998 года рождения, от полученных травм скончался на месте ДТП», - сообщил врио начальника УГИБДД УМВД России по Пензенской области Антон Шматков.

Еще один пассажир и водитель легковушки получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

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