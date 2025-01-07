Сетевое издание|18+|Вторник|7 янв 2025|15:27
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Снег |
+1oC
+2oC
Завтра | Облачно |
 

История

История Пензы: Вандалы покушались на деревья в городском сквере

Печать
Telegram

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В советские времена Пенза славилась как зеленый город. Областной центр пестрил скверами и парками. От некоторых сегодня осталось лишь жалкое подобие. Примером тому - «Три гвоздики» на улице Карпинского.

Район «Глобуса» и прилегающих к нему улиц застраивался стремительными темпами. Дома, школы и детские сады росли как грибы после дождя, однако не имелось ни одной зоны отдыха. И тогда в 1979 году горком начал обустраивать площадку около домов № 33 и 37.

Были посажены деревья и кустарники, а под их кронами сотрудники «Зеленхоза» установили удобные скамейки. Сквер торжественно открыли весной 1980 года, приурочив праздник к 35-летию победы в Великой Отечественной войны.

Символом новой зоны отдыха стала необычная архитектурная композиция в виде трех высоких металлических гвоздик, устремивших бутоны вверх. Сегодня парк кажется каким-то куцым и неуютным, больше не радует взгляд горожан, но раньше он выглядел совершенно иначе, да и в размерах был гораздо больше, заходя вглубь дворов.

В 2015 году кто-то совершил несколько покушений на остатки сквера - испортил кору деревьев, чтобы зеленые насаждения быстрее гнили и упали. Ныне сотрудники МУП «Зеленое хозяйство» стараются следить за территорией, ухаживают за деревьями и подкрашивают скульптурные гвоздики.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте