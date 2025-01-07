История Пензы: Вандалы покушались на деревья в городском сквере

07.01.2025 | 08:06

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В советские времена Пенза славилась как зеленый город. Областной центр пестрил скверами и парками. От некоторых сегодня осталось лишь жалкое подобие. Примером тому - «Три гвоздики» на улице Карпинского.

Район «Глобуса» и прилегающих к нему улиц застраивался стремительными темпами. Дома, школы и детские сады росли как грибы после дождя, однако не имелось ни одной зоны отдыха. И тогда в 1979 году горком начал обустраивать площадку около домов № 33 и 37.

Были посажены деревья и кустарники, а под их кронами сотрудники «Зеленхоза» установили удобные скамейки. Сквер торжественно открыли весной 1980 года, приурочив праздник к 35-летию победы в Великой Отечественной войны.

Символом новой зоны отдыха стала необычная архитектурная композиция в виде трех высоких металлических гвоздик, устремивших бутоны вверх. Сегодня парк кажется каким-то куцым и неуютным, больше не радует взгляд горожан, но раньше он выглядел совершенно иначе, да и в размерах был гораздо больше, заходя вглубь дворов.

В 2015 году кто-то совершил несколько покушений на остатки сквера - испортил кору деревьев, чтобы зеленые насаждения быстрее гнили и упали. Ныне сотрудники МУП «Зеленое хозяйство» стараются следить за территорией, ухаживают за деревьями и подкрашивают скульптурные гвоздики.