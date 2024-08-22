История Пензы: Подвиг пензенцев увековечен на проспекте Победы

22.08.2024 | 18:51

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

На фронтах Великой Отечественной войны сражалось свыше 300 тысяч пензенцев. Наши земляки прошли с боями от границ Белоруссии до Берлина. Однако долгое время вклад пензенцев в Победу никак не был увековечен в самом городе.

Идея установить памятник родилась в ДОСААФ. С 1968 года там составляли списки уроженцев области, погибших в годы войны. Инструктор общества содействия армии и флоту Евгений Шкуров рассказывал: «Когда набралось свыше 100 тысяч фамилий, мой дядька, еще заставший царское время, вдруг заметил: «Дело хорошее. Только что вы будете делать со списками? Раньше в память о жертвах войны хотя бы часовни строили».

Подходящую площадку для большого монумента выбрали в районе улиц Луначарского и Урожайной. Территорию быстро расчистили от зарослей и покосившихся избушек и вскоре приступили к установке памятника.

Проект разрабатывали в Ленинграде, и именно там придумали вложить в детскую руку золотую ветвь.

Незадолго до открытия в Москву отправились сотрудники ДОСААФ. Там от Вечного огня они зажгли лампаду. Огонь в специально защищенной от ветра капсуле доставили в Пензу и уже от нее зажгли здесь Вечный огонь.