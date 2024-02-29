История Пензы: Вместо парка в центре Пензы появился торговый центр

29.02.2024 | 07:17

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

За последние десятилетия Пенза заметно изменилась. Привычные некогда места сейчас выглядят совершенно иначе. Например, у пересечения улиц Суворова и Кулакова когда-то находился парк.

Сегодня здесь стоит торговый центр, расположены точки общепита, заправка и парковка, а раньше вся территория являла собой большой зеленый уголок. Парк тут разбили в 60-х годах прошлого века.

В ту пору микрорайон активно застраивался, и для счастливых новоселов власти организовали зону отдыха. Она, конечно, не могла сравниться с парком им. Белинского, но тем не менее ее любила местная детвора. Летом ребята развлекались на нехитрых аттракционах - каруселях и машинках. Зимой здесь строили ледяную горку, а дети играли в снежки.

С годами парк стал терять свою былую привлекательность. К тому же осенью из-за отсутствия асфальтовых дорожек грунтовые превращались в топкую жижу, поэтому гулять по парку было не очень приятно.

Позднее горком не увидел перспектив в развитии зеленой зоны. Эту территорию в 80-х годах прошлого века решили отдать под застройку. Всю растительность вырубили.

Идей у властей была масса. Сначала тут хотели построить большую библиотеку, потом - спортивный дворец, затем высказывались мысли о культурно-досуговом центре с большим зрительным залом. Его уже начали строить, но потом грянул развал СССР и проект похоронили.

На месте бывшего парка долгое время располагалась заброшенная стройка. Строители успели заложить фундамент будущего объекта досуга. В 90-е его активно использовала местная детвора для своих игр. Позже землю выкупили, а на этом месте появился торговый центр.