История Пензы: Трамвайную линию в городе закрыли из-за аварий

14.05.2025 | 07:24

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В середине 30-х годов прошлого века одним из любимых видом общественного транспорта у пензенцев был трамвай. Его конечная остановка была на улице Московской, недалеко от драмтеатра.

Трамвайная линия появилась в Пензе благодаря рабочим завода им. Фрунзе. Трудящимся было тяжело добираться из центра города на окраину, тогда местные активисты отправили письмо в Москву, в котором пожаловались на отсутствие общественного транспорта. Из столицы руководству города пришла директива немедленно пустить до велозавода трамвай.

Власти в кратчайшие сроки проложили по улицам пути и изготовили небольшой мотовоз на дизельной тяге. Поезд всего из 3 вагонов шел от драмтеатра через улицу Плеханова, мимо завод «Красный пахарь» (позже «Автомедтехника»), затем нырял в подземный переход и выезжал уже в районе современного автовокзала, откуда вез рабочих на фабрику.

Мотовоз пользовался бешеной популярностью у пензенцев. Люди набивались в вагоны десятками. Впрочем, поезд катался по городу всего несколько лет. При проектировании трамвая был допущен ряд технических ошибок. Кроме того, маршрут имел слишком крутые повороты. Однажды при заходе на вираж мотовоз сошел с рельсов и, перевернувшись на бок, чуть не расплющил прохожих.

Через год с поездом произошла еще одна страшная авария, и от греха подальше горкомхоз решил убрать с улиц города опасную технику. Так закончилась история трамвайного движения в Пензе.