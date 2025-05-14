История

История Пензы: Трамвайную линию в городе закрыли из-за аварий

Печать
Telegram

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В середине 30-х годов прошлого века одним из любимых видом общественного транспорта у пензенцев был трамвай. Его конечная остановка была на улице Московской, недалеко от драмтеатра.

Трамвайная линия появилась в Пензе благодаря рабочим завода им. Фрунзе. Трудящимся было тяжело добираться из центра города на окраину, тогда местные активисты отправили письмо в Москву, в котором пожаловались на отсутствие общественного транспорта. Из столицы руководству города пришла директива немедленно пустить до велозавода трамвай.

Власти в кратчайшие сроки проложили по улицам пути и изготовили небольшой мотовоз на дизельной тяге. Поезд всего из 3 вагонов шел от драмтеатра через улицу Плеханова, мимо завод «Красный пахарь» (позже «Автомедтехника»), затем нырял в подземный переход и выезжал уже в районе современного автовокзала, откуда вез рабочих на фабрику.

Мотовоз пользовался бешеной популярностью у пензенцев. Люди набивались в вагоны десятками. Впрочем, поезд катался по городу всего несколько лет. При проектировании трамвая был допущен ряд технических ошибок. Кроме того, маршрут имел слишком крутые повороты. Однажды при заходе на вираж мотовоз сошел с рельсов и, перевернувшись на бок, чуть не расплющил прохожих.

Через год с поездом произошла еще одна страшная авария, и от греха подальше горкомхоз решил убрать с улиц города опасную технику. Так закончилась история трамвайного движения в Пензе.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте