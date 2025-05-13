Сетевое издание|18+|Вторник|13 мая 2025|16:53
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+13oC
Завтра | Дождь |

История

История Пензы: Городовым приходилось подметать улицы и травить тараканов

Печать
Telegram

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В XIX веке из-за нехватки средств пензенским полицейским доводилось располагаться порой в самых неожиданных местах. Например, в здании, которое когда-то стояло недалеко от военного госпиталя, на первом этаже работал кабак. Стражи закона разместились на втором.

Тяжелее всего приходилось городовым - дореволюционным сотрудникам патрульно-постовой службы. Помимо борьбы с преступностью, на них возлагались обязанности коммунальщиков.

В XIX веке на улицах Пензы можно было запросто встретить полицейского, подметающего тротуар. Причем иногда им приходилось следить и за санитарным состоянием города.

Любой житель имел полное право пожаловаться городовому на засилье тараканов, и тот был обязан принять меры, чтобы вывести вредных насекомых. Кроме того, стражи правопорядка проверяли винные лавки на предмет соблюдения правил торговли: трактирщикам строго запрещалось менять алкоголь на какие-либо вещи, которые часто предлагали в залог подвыпившие посетители.

Исполняли городовые и функции участковых. К примеру, за каждым освободившимся рецидивистом организовывалось наблюдение.

И за весь этот каторжный труд дореволюционный сотрудник патрульно-постовой службы получал 11 рублей в месяц - в пересчете на современные деньги это около 14 тысяч.

А еще городовые были обязаны за собственный счет обеспечивать себя униформой. Иногда им приходилось оплачивать даже медали, которыми награждали.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте