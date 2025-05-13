История Пензы: Городовым приходилось подметать улицы и травить тараканов

13.05.2025 | 07:23

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В XIX веке из-за нехватки средств пензенским полицейским доводилось располагаться порой в самых неожиданных местах. Например, в здании, которое когда-то стояло недалеко от военного госпиталя, на первом этаже работал кабак. Стражи закона разместились на втором.

Тяжелее всего приходилось городовым - дореволюционным сотрудникам патрульно-постовой службы. Помимо борьбы с преступностью, на них возлагались обязанности коммунальщиков.

В XIX веке на улицах Пензы можно было запросто встретить полицейского, подметающего тротуар. Причем иногда им приходилось следить и за санитарным состоянием города.

Любой житель имел полное право пожаловаться городовому на засилье тараканов, и тот был обязан принять меры, чтобы вывести вредных насекомых. Кроме того, стражи правопорядка проверяли винные лавки на предмет соблюдения правил торговли: трактирщикам строго запрещалось менять алкоголь на какие-либо вещи, которые часто предлагали в залог подвыпившие посетители.

Исполняли городовые и функции участковых. К примеру, за каждым освободившимся рецидивистом организовывалось наблюдение.

И за весь этот каторжный труд дореволюционный сотрудник патрульно-постовой службы получал 11 рублей в месяц - в пересчете на современные деньги это около 14 тысяч.

А еще городовые были обязаны за собственный счет обеспечивать себя униформой. Иногда им приходилось оплачивать даже медали, которыми награждали.