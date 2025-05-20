История Пензы: В центре города работало несколько борделей

20.05.2025 | 07:33

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Законы Российской империи сильно отличались от нынешних. К примеру, была легализована проституция. И несколько домов терпимости располагались на Рождественной улице (ныне Максима Горького).

Все бордели контролировались блюстителями правопорядка, и иногда городовые могли неожиданно нагрянуть с ревизией. Каждая путана была обязана иметь при себе документы - т. н. желтый билет. Он вручался в полицейском участке взамен вида на жительство и фактически играл роль паспорта.

По законам тех времен в случае ущемления прав хозяйкой борделя жрица любви могла обратиться за помощью к стражам закона. Но на практике все было иначе.

В домах терпимости у девушек часто отбирали временный паспорт и переводили их на полный пансион, т. е. обеспечивали жильем, пропитанием и одеждой. За это из ее зарплаты вычиталась часть суммы - естественно, многократно превышавшая расходы на содержание.

Услуги стоили от 50 копеек до 3 рублей. При этом путане полагалось только 30% вырученных денег. В среднем пензенская жрица любви зарабатывала от 40 до 60 рублей в месяц - примерно 45-70 тысяч рублей по современному курсу. Социальный состав ночных бабочек в основном был представлен крестьянками и мещанками в возрасте 20-30 лет.

Районами «красных фонарей» в Пензе также считались современные улицы Урицкого и Набережная Реки Пензы. Все дома терпимости в Пензе закрыли в 1915 году.