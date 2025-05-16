История Пензы: Горожан перевозил уникальный вид транспорта на конной тяге

16.05.2025 | 07:28

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

До 80-х годов XIX века по Пензе можно было передвигаться либо пешком, либо на извозчике - общественного транспорта, равно как и остановок, в городе на Суре еще не существовало. Лишь позже появились прототипы будущих автобусов - омнибусы.

Новый вид транспорта представлял собой большую крытую карету на конной тяге. Скамьи внутри размещались вдоль бортов, в результате чего пассажиры сидели вплотную друг напротив друга. Многих подобная ситуация сильно смущала.

Интересно, что даже спустя века психология людей не изменилась, о чем ярко говорят строки Чарльза Диккенса об омнибусах: «Каждый отстраненно смотрит в окно, которое у него перед глазами, и каждый думает, что сосед, сидящий напротив, уставился ему в лицо».

В Пензе проезд на диковинном виде транспорта стоил 5 копеек, а маршрут проходил почти через весь город. Свой путь предок автобуса начинал от современного ДК им. Дзержинского и ехал до первой остановки у гостиницы «Сура», затем повозка двигалась до Базарной площади, взбиралась вверх по Московской, тормозила у магазина иностранных вин, после делала остановку у банка на улице Лермонтова. Обогнув сквер, лошадки везли пассажиров обратно. Второй омнибус в этот момент двигался навстречу по другой стороне улицы.

Многие путают его с конкой. Дело в том, что омнибус - это повозка с колесами, а конка - небольшой трамвайчик, но оба работали на конной тяге.