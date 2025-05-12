История Пензы: Трюк Чкалова спас жизни многих летчиков

12.05.2025 | 07:22

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Для многих летчик Валерий Чкалов стал символом советской авиации. Но отношение к нему было неоднозначным. Его называли и отважным пилотом, и воздушным хулиганом. Тем не менее имя знаменитого аса присвоили бывшей Поперечно-Покровской улице.

В авиацию Чкалов попал в 20 лет и, по воспоминаниям сослуживцев, с первых дней принялся оттачивать летное мастерство. Во время учений он не только исполнял фигуры высшего пилотажа, но и придумывал свои.

За подобное самовольство командование регулярно сажало молодого летчика на гауптвахту. Но неуемного аса было невозможно остановить. Однажды вопреки приказу он совершил смертельный трюк, пролетев на высокой скорости под Троицким мостом на Неве. Лихачество вновь не обошлось без заключения на трое суток. Однако этот трюк позднее спас не один десяток жизней.

«В годы Великой Отечественной войны, - вспоминала жена Чкалова, - я прочитала в газете статью, как летчик Рожнов попал в очень трудное положение. Его нагонял немецкий самолет. Рожнов искал выход. Впереди он увидел железнодорожный мост. Он вспомнил Чкалова и нырнул под него. Я прочла эту заметку с большим чувством удовлетворения».

Сам Чкалов до Великой Отечественной войны не дожил. Он погиб во время испытаний нового истребителя. Ему нужно было пролететь всего 1 круг, но воздушный ас пошел на второй и в итоге разбился.