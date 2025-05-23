История Пензы: Городская школа авиации воспитала немало асов

23.05.2025 | 07:28

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Еще в эпоху Российской империи по всей стране гремели имена пензенских летчиков-асов. Однако первая школа в нашем городе, в которой учили на пилотов, появилась только в советское время. Располагалась она на современной улице Кирова, рядом с кинотеатром «Октябрь».

Здание снесли несколько десятилетий назад, но раньше оно занимало большую территорию. А сама школа открылась в июле 1928 года. Первый набор составил всего 6 человек, из которых до конца смогли доучиться только четверо.

Помимо общетеоретических дисциплин - метеорологии, аэродромной службы, аэронавигации и правил полетов, - все студенты в обязательном порядке проходили практику. В качестве учебных машин служили деревянные самолеты У-2, в шутку именуемые «кукурузниками».

Аэродром в те времена находился не в Терновке, а в Маньчжурии. Именно оттуда и взлетали ученики. Пензенская школа считалась в Советском Союзе одной из лучших. Ее закончили немало пилотов, которые во время Великой Отечественной войны громили врага в небе.

Многие из них стали кавалерами высших государственных наград СССР. Это образовательное учреждение закончила и Валентина Гризодубова, установившая мировой рекорд среди женщин по беспосадочному перелету.

После того как отгремели бои на фронтах Великой Отечественной, школу перенесли в другой город, а в старом здании горком разместил 1-е отделение милиции.