История Пензы: Известный нотариус нашел страшную смерть

22.05.2025 | 07:23

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Дорогостоящая недвижимость в эпоху Российской империи находилась на улице Рождественской (ныне Максима Горького). Например, дом № 30 был настоящим пристанищем пензенской элиты. Правда, до наших дней он не сохранился.

До 60-х годов прошлого века в районе современного здания по адресу Максима Горького, 37, стояло большое 2-этажное каменное строение белого цвета, возведенное в 1815 году, когда экономика России только восстанавливалась после войны с Наполеоном. Реализация такого крупного проекта, скорее всего, была сопряжена с огромными финансовыми трудностями. Внутри дома имелось 9 комнат, во дворе стояли флигель, служебные постройки и кухня.

В начале XX века усадьбу купил титулярный советник, кандидат права Мартемьян Грушецкий. В Пензу он приехал из Могилева, где работал в Палате гражданского суда. По его стопам пошел и сын, Иван Грушецкий. Он отдал предпочтение частной практике, чтобы помогать пензенцам.

К сожалению, его судьба сложилась трагически. 22 ноября 1917 года Ивана Мартемьяновича вместе с женой убили революционеры. «Нотариуса Грушецкого сожгли в имении живым, не позволили выбежать из горящего дома», - вспоминал писатель Роман Гуль.

В 1916 году усадьбу купил владелец кинотеатра «Эдисон» Константин Якушев. Отсюда ему было недалеко до работы: здание, где сейчас гостиница «Россия», находится всего в 5 минутах ходьбы.