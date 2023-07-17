История Пензы: В честь кого установлена «Дама с собачкой»

17.07.2023 | 07:08

Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает историк Андрей Вержбовский.

Многие считают, что памятник «Дама с собачкой» на улице Володарского посвящен именно героине чеховского произведения. На самом деле это не так. Женщина и маленький терьер - собирательный образ, и он олицетворяет всех пензенских красавиц.

Монумент установили в июле 2008-го. По задумке автора, стройная симпатичная девушка как бы прогуливается по тихим улочкам Пензы, прячась от назойливого солнца под небольшим зонтиком, а рядом идет ее верный пушистый спутник. Кроме того, дама с собачкой имеет прямое отношение к соседнему дому № 9. Но какое - своеобразная загадка.

Существуют следующие версии. Шикарный особняк был возведен в 80-х годах XIX века коллежским регистратором Гофмейстером, но поскольку чиновник постоянно пропадал на работе, то о жилом строении больше заботилась его жена Мария Августовна. Благодаря ей здание приобрело оригинальные черты, свойственные русскому деревянному зодчеству.

В начале XX века усадьба перешла к Ольге Копыловой - супруге одного из пензенских стоматологов. По стечению обстоятельств заниматься благоустройством дома была вынуждена именно она. Так что из поколения в поколение за особняком следили только женщины.

В честь них как хранительниц очага и был установлен памятник. Сегодня он превратился в одну из популярных пензенских достопримечательностей. К монументу часто приезжают фотографироваться молодожены.