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История

История Пензы: Прибывшие в Пензу литовцы внесли вклад в разгром врага

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В годы Великой Отечественной войны Пенза стала одним из эвакуационных центров. В наш город переводили даже государственные структуры. Так, в доме, который стоял на месте здания № 40 на улице Гоголя, некоторое время размещалось правительство Литвы.

Группа немецких армий «Север» наступала стремительно и, не считаясь с потерями, рвалась к Ленинграду. Уже к июлю Прибалтика де-факто оказалась захваченной, и оттуда стали эвакуировать все, что могли.

Правительство Литовской ССР вывезли в Поволжье. В качестве дома приемов им отдали шикарный особняк на улице Гоголя. Здесь они и занимались решением государственных вопросов. Основной проблемой являлась забота об эвакуированных соотечественниках: для многих нужно было выбить жилье и найти работу. Всего в Пензу в годы войны переехало свыше 2 тысяч литовцев.

Кроме того, правительство старалось наладить связь с антифашистским сопротивлением, а также искало добровольцев, готовых пересечь линию фронта и отправиться к партизанам.

С осени 1941 года литовцы приступили еще и к формированию национальных воинских соединений. Многие из тех бойцов впоследствии стали кавалерами высоких наград Советского Союза.

Правительство Литвы работало в Пензе всего 2 года. В 1943-м в Москве наконец-то нашли для них отдельное здание и весь кабинет министров, или, как тогда говорили, наркомов, переехал в столицу.

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