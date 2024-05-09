История Пензы: В подземным ходах под городом находили старые деньги

09.05.2024 | 08:18

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Ходят упорные слухи, что Пензу пронизывают древние подземные тоннели. Обнаружить их все пока не удалось, но про один исследователям известно точно. Галерея проходила от завода «Пензмаш» по улице Баумана.

Чтобы понять, каким образом подземный ход здесь появился, придется вспомнить историю Гражданской войны. В 1918 году советская власть была на грани краха: с севера сквозь вьюги и метели на Петроград двигалась конница Юденича, с юга подпирал Деникин, а на Урале активно действовал Колчак.

Опасаясь захвата Гознака, казенное предприятие тайно перевели в Пензу. Часть денег печатали на заводе «Пензмаш», а в Москву они доставлялись с беспрецедентными мерами безопасности.

Под землей выкопали длинный тоннель с железнодорожной веткой. Стены были укреплены обожженным кирпичом. Там мешки с деньгами грузили, а затем на вагонетках везли до пункта сдачи.

Ветеран «Пензмаша» Герман Ожегов рассказывал, что в 60-е годы прошлого века ему довелось увидеть тоннель воочию: «По широкому аркообразному ходу мы прошли немало. Уже возвращаясь назад, мы заметили странный мешок, открыли его и ахнули: там лежали кипы бракованных керенок».

Вход в подземную галерею плотно забетонировали, теперь туда спуститься невозможно, а жаль – возможно, тоннель до сих пор хранит немало сокровищ эпохи Гражданской войны.