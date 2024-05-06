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История

История Пензы: Жители города страдали от венерических заболеваний

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В XIX веке главным учреждением здравоохранения в городе была земская больница. Она и сейчас одна из важнейших, только носит уже совсем другое название - областная клиническая больница им. Бурденко.

Лечебнице почти 180 лет. Первый корпус открылся на Западной Поляне в июне 1846 года. В те времена работало только три отделения - хирургическое, терапевтическое и сифилитическое. Последнему удивляться не стоит: в середине XIX века губерния состояла в числе лидеров по числу зараженных венерическими заболеваниями.

Новая страница истории больницы началась в 1865 году, когда она перешла под контроль земства (выборный орган местного самоуправления). Надо отдать должное народным депутатам: они смогли выбить финансирование. Вскоре стартовала кардинальная реконструкция - вместо старых деревянных бараков стали возводить добротные кирпичные корпуса.

Все отделения оснащались новой аппаратурой и инструментами. Лечение здесь было платным, но недорогим. Месяц обходился пациенту в 25 копеек - правда, только за койку. Полная стоимость зависела от продолжительности курса лечения.

Имя Бурденко больница носит далеко не случайно. Будущий нейрохирург отработал здесь несколько лет и провел десятки успешных операций.

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