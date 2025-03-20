Компания «МегаФон» запустила в салонах связи услугу по чистке смартфонов

20.03.2025 | 14:40

Клиентам объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota предоставляют новую услугу - чистку смартфонов и других устройств (наушников, мелкой портативной техники) от загрязнений.

Проект запустили в сентябре 2024 года. Первыми точками, где клиентам предложили почистить смартфон, стали 60 салонов в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Екатеринбурге и Свердловской области.

Услуга по чистке включает удаление загрязнений не только с поверхности гаджета, но и из динамиков, разъемов, других труднодоступных мест. Сначала сотрудник салона показывает клиенту состояние устройства под микроскопом, который позволяет увидеть даже глубокие загрязнения, а затем очищает поверхность и отверстия, используя специальные приборы и средства.

После механической чистки следует антибактериальная: все поверхности устройства обрабатывают специальной салфеткой. Кроме того, гаджет на 1 минуту помещают в ультрафиолетовую камеру.

После завершения чистки все используемые инструменты также подвергают антибактериальной обработке.

В «МегаФоне» проанализировали востребованность услуги и отметили, что она высокая даже при том, что чистка гаджета возможна только при визите в салон, куда клиенты приходят с нецелевым запросом. Так, с сентября по декабрь 2024-го число запросов на этот вид сервиса выросло в среднем на 63% из расчета на одну точку.

«В последние годы вырос средний срок владения смартфонами, и сейчас он может достигать 5 лет. Поэтому, на наш взгляд, услуга более чем актуальна. Владельцам гаджетов важно проводить их чистку не только для поддержания визуальной эстетики устройства, но и для того, чтоб содержать его в работоспособном состоянии - к примеру, засорение динамиков зачастую приводит к ухудшению качества звука», - рассказал директор по продажам «МегаФона» Давид Борзилов.

В ближайшее время в компании планируют масштабировать услугу на новые регионы, а впоследствии - на всю страну. Первыми станут крупные субъекты РФ с самыми высокими показателями трафика в салонах.

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