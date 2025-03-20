Сетевое издание|18+|Четверг|20 мар 2025|15:25
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+6oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Компания «МегаФон» запустила в салонах связи услугу по чистке смартфонов

Печать
Telegram

Клиентам объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota предоставляют новую услугу - чистку смартфонов и других устройств (наушников, мелкой портативной техники) от загрязнений.

Проект запустили в сентябре 2024 года. Первыми точками, где клиентам предложили почистить смартфон, стали 60 салонов в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Екатеринбурге и Свердловской области.

Услуга по чистке включает удаление загрязнений не только с поверхности гаджета, но и из динамиков, разъемов, других труднодоступных мест. Сначала сотрудник салона показывает клиенту состояние устройства под микроскопом, который позволяет увидеть даже глубокие загрязнения, а затем очищает поверхность и отверстия, используя специальные приборы и средства.

После механической чистки следует антибактериальная: все поверхности устройства обрабатывают специальной салфеткой. Кроме того, гаджет на 1 минуту помещают в ультрафиолетовую камеру.

После завершения чистки все используемые инструменты также подвергают антибактериальной обработке.

В «МегаФоне» проанализировали востребованность услуги и отметили, что она высокая даже при том, что чистка гаджета возможна только при визите в салон, куда клиенты приходят с нецелевым запросом. Так, с сентября по декабрь 2024-го число запросов на этот вид сервиса выросло в среднем на 63% из расчета на одну точку.

«В последние годы вырос средний срок владения смартфонами, и сейчас он может достигать 5 лет. Поэтому, на наш взгляд, услуга более чем актуальна. Владельцам гаджетов важно проводить их чистку не только для поддержания визуальной эстетики устройства, но и для того, чтоб содержать его в работоспособном состоянии - к примеру, засорение динамиков зачастую приводит к ухудшению качества звука», - рассказал директор по продажам «МегаФона» Давид Борзилов.

В ближайшее время в компании планируют масштабировать услугу на новые регионы, а впоследствии - на всю страну. Первыми станут крупные субъекты РФ с самыми высокими показателями трафика в салонах.

Реклама. Заказчик - ПАО «МегаФон».

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото предоставлено «МегаФоном»
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте