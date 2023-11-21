Сетевое издание|18+|Вторник|21 ноя 2023|15:23
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-5oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

В лаборатории «МегаФона» протестировали устройство с российской мобильной ОС

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Петербургская лаборатория компании «МегаФон» проверила устройство с операционной системой KasperskyOS for Mobile на соответствие стандартам сотовой связи 3GPP и корректность работы при выполнении базовых функций.

К таковым относятся звонки, передача данных, отправка СМС, переключение между технологиями мобильной связи 2G, 3G, 4G.

Всего устройство с KasperskyOS прошло более 250 тест-кейсов. Специалисты записывали логи обмена сигнальной информацией между устройством и сетью и при необходимости сравнивали его работу с аналогичным устройством на базе референсной ОС.

Лаборатория «МегаФона» активно занимается исследованиями абонентского оборудования. Специалисты тестируют устройства на выделенной сети со всеми функциональными узлами: сетью радиодоступа, ядром, транспортным сегментом. Используются фрагменты сетей таких технологий, как VoLTE, VoWIFI, 5G.

Также в лаборатории действует тестовая зона, в которой изучается работа оборудовании в сетях 5G на любых частотах, в том числе в наиболее подходящем для пятого поколения диапазоне 3,4-3,8 ГГц.

«Миссия лаборатории «МегаФона» - делать абонентские устройства лучше и максимально использовать их возможности в сети. Как ведущий оператор, мы стремимся обеспечить наших абонентов хорошо работающим абонентским оборудованием для качественного сервиса. Участие в тестировании KasperskyOS позволит использовать экспертизу сотрудников «Лаборатории Касперского» в дальнейшей разработке и обеспечить наличие в сети целого парка проверенных и хорошо работающих устройств на базе KasperskyOS», - сообщил руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования Александр Джакония.

«Наша микроядерная операционная система технически не ограничивается только мобильными устройствами с точки зрения потенциала применения. Мы допускаем, что и другие решения на базе KasperskyOS с беспроводными интерфейсами также однажды окажутся в лаборатории «МегаФона». Данное тестирование - важная веха в развитии ОС, так как она демонстрирует рынку наши возможности и тот этап зрелости операционной системы, когда мы можем начинать взаимодействие с технологическими партнерами - производителями устройств, операторами связи и разработчиками софта», - отметил руководитель отдела по развитию бизнеса KasperskyOS Дмитрий Лукиян.

Реклама. Заказчик - ПАО «МегаФон».

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте