В лаборатории «МегаФона» протестировали устройство с российской мобильной ОС

21.11.2023 | 14:19

Петербургская лаборатория компании «МегаФон» проверила устройство с операционной системой KasperskyOS for Mobile на соответствие стандартам сотовой связи 3GPP и корректность работы при выполнении базовых функций.

К таковым относятся звонки, передача данных, отправка СМС, переключение между технологиями мобильной связи 2G, 3G, 4G.

Всего устройство с KasperskyOS прошло более 250 тест-кейсов. Специалисты записывали логи обмена сигнальной информацией между устройством и сетью и при необходимости сравнивали его работу с аналогичным устройством на базе референсной ОС.

Лаборатория «МегаФона» активно занимается исследованиями абонентского оборудования. Специалисты тестируют устройства на выделенной сети со всеми функциональными узлами: сетью радиодоступа, ядром, транспортным сегментом. Используются фрагменты сетей таких технологий, как VoLTE, VoWIFI, 5G.

Также в лаборатории действует тестовая зона, в которой изучается работа оборудовании в сетях 5G на любых частотах, в том числе в наиболее подходящем для пятого поколения диапазоне 3,4-3,8 ГГц.

«Миссия лаборатории «МегаФона» - делать абонентские устройства лучше и максимально использовать их возможности в сети. Как ведущий оператор, мы стремимся обеспечить наших абонентов хорошо работающим абонентским оборудованием для качественного сервиса. Участие в тестировании KasperskyOS позволит использовать экспертизу сотрудников «Лаборатории Касперского» в дальнейшей разработке и обеспечить наличие в сети целого парка проверенных и хорошо работающих устройств на базе KasperskyOS», - сообщил руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования Александр Джакония.

«Наша микроядерная операционная система технически не ограничивается только мобильными устройствами с точки зрения потенциала применения. Мы допускаем, что и другие решения на базе KasperskyOS с беспроводными интерфейсами также однажды окажутся в лаборатории «МегаФона». Данное тестирование - важная веха в развитии ОС, так как она демонстрирует рынку наши возможности и тот этап зрелости операционной системы, когда мы можем начинать взаимодействие с технологическими партнерами - производителями устройств, операторами связи и разработчиками софта», - отметил руководитель отдела по развитию бизнеса KasperskyOS Дмитрий Лукиян.

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