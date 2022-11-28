В стране и мире

В Минпросвещения предложили частично отменить ЕГЭ в 2023 году

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Министерстве просвещения РФ допускают вероятность отмены единого государственного экзамена в ряде областей России.

По словам вице-спикера Государственной думы РФ Анны Кузнецовой, подобное исключение могут сделать для старшеклассников из Запорожской и Херсонский областей.

«Мы постоянно на связи с Крымом. Я лично ездила в пансионаты и различные учреждения, где находятся ребята из Херсонской, Запорожской областей. Конечно, непростая ситуация со старшеклассниками. Мы понимаем, что (у них – прим. редакции) есть перерыв в учебе», - рассказала Кузнецова журналистам во время открытия в Волгограде семейного МФЦ.

Депутат отметила, что из-за этого в Минпросвещения задумались от отмене ЕГЭ.

«Есть предложение министерства просвещения, что они не будут сдавать ЕГЭ, но пробелы с образованием придётся возмещать», - уточнила Кузнецова.

По словам вице-спикера, необходимо как можно быстрее подключить к обучению старшеклассников репетиторское сообщество.

Анна Кузнецова обратила внимание, что у ребят из Запорожской и Херсонский областей есть проблема - языковой барьер, так как они получали образование на украинском языке.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте