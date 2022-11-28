В Минпросвещения предложили частично отменить ЕГЭ в 2023 году

28.11.2022 | 21:07

В Министерстве просвещения РФ допускают вероятность отмены единого государственного экзамена в ряде областей России.

По словам вице-спикера Государственной думы РФ Анны Кузнецовой, подобное исключение могут сделать для старшеклассников из Запорожской и Херсонский областей.

«Мы постоянно на связи с Крымом. Я лично ездила в пансионаты и различные учреждения, где находятся ребята из Херсонской, Запорожской областей. Конечно, непростая ситуация со старшеклассниками. Мы понимаем, что (у них – прим. редакции) есть перерыв в учебе», - рассказала Кузнецова журналистам во время открытия в Волгограде семейного МФЦ.

Депутат отметила, что из-за этого в Минпросвещения задумались от отмене ЕГЭ.

«Есть предложение министерства просвещения, что они не будут сдавать ЕГЭ, но пробелы с образованием придётся возмещать», - уточнила Кузнецова.

По словам вице-спикера, необходимо как можно быстрее подключить к обучению старшеклассников репетиторское сообщество.

Анна Кузнецова обратила внимание, что у ребят из Запорожской и Херсонский областей есть проблема - языковой барьер, так как они получали образование на украинском языке.