В Минпросвещения предложили частично отменить ЕГЭ в 2023 году

В Министерстве просвещения РФ допускают вероятность отмены единого государственного экзамена в ряде областей России.
По словам вице-спикера Государственной думы РФ Анны Кузнецовой, подобное исключение могут сделать для старшеклассников из Запорожской и Херсонский областей.
«Мы постоянно на связи с Крымом. Я лично ездила в пансионаты и различные учреждения, где находятся ребята из Херсонской, Запорожской областей. Конечно, непростая ситуация со старшеклассниками. Мы понимаем, что (у них – прим. редакции) есть перерыв в учебе», - рассказала Кузнецова журналистам во время открытия в Волгограде семейного МФЦ.
Депутат отметила, что из-за этого в Минпросвещения задумались от отмене ЕГЭ.
«Есть предложение министерства просвещения, что они не будут сдавать ЕГЭ, но пробелы с образованием придётся возмещать», - уточнила Кузнецова.
По словам вице-спикера, необходимо как можно быстрее подключить к обучению старшеклассников репетиторское сообщество.
Анна Кузнецова обратила внимание, что у ребят из Запорожской и Херсонский областей есть проблема - языковой барьер, так как они получали образование на украинском языке.
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