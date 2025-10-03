Сетевое издание|18+|Пятница|3 окт 2025|12:09
Раскрыты признаки женского алкоголизма

У женщин и мужчин признаки алкоголизма различаются, считают психолог Шерри Макки и врач-гепатолог Бубу Банини. Их советы о том, как распознать зависимость, опубликованы на сайте Йельского медицинского университета.

Эксперты подчеркнули, что алкоголь по-разному действует на мужчин и женщин. По словам Банини, у женщин зависимость развивается быстрее. Кроме того, причины, по которым они начинают злоупотреблять алкоголем, отличаются от тех, которые характерны для мужчин. «Мужчины обычно пьют, чтобы пообщаться, а женщины чаще выпивают для борьбы со стрессом, тревогой или травмой», — раскрыла Макки.

Психолог также отметила, что алкогольная зависимость у женщин часто незаметна даже для них самих. Это объясняется тем, что они, как правило, не склонны к рискованному поведению и темп жизни при алкоголизме может почти не отличаться от обычного. Поэтому Макки призвала обращать внимание на три главных признака.

Первым она назвала любые изменения в привычном образе жизни: нарушение сна, снижение производительности труда, проблемы в отношениях. Вторым признаком, по ее словам является толерантность к алкоголю — это значит, что для достижения опьянения нужно выпивать больше. Третий признак — это невозможность справиться со стрессом и тревогой без спиртного.

Ранее врач-аддиктолог Джиан Фернандо назвал главный признак скрытого алкоголизма. По его словам, стоит насторожиться, если человек не может вспомнить, сколько выпил за неделю.

Источник — lenta.ru
