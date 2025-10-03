«Готовыми нужно быть к чему угодно». Главное из выступления президента России на «Валдае»

03.10.2025 | 11:59

Президент России Владимир Путин традиционно принял участие в пленарной сессии XXII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Глава государства говорил в основном о международной политике, затронув темы украинского конфликта, противостояния России и Запада, а также о перспективах противостояния сторонников однополярного и многополярного мира. Главные цитаты из выступления Путина — в материале «Ленты.ру».

О переменах

«Мы уже не раз отмечали, что живем в такое время, когда все меняется и меняется очень быстро. Я бы сказал, кардинально меняется… Готовыми нужно быть к чему угодно».

О чужих правилах

«Никто уже не готов играть по правилам, заданным кем-то одним и где-то далеко, как у нас один очень известный шансонье пел, «там за туманами», ну или «там за океанами».

О многополярности

«Как ни парадоксально, но многополярность стала прямым следствием попыток установить и сохранить глобальную гегемонию, ответом международной системы и самой истории на навязчивое стремление выстроить всех в одну иерархию, на вершине которой находились бы страны Запада».

О попытках России вступить в НАТО

«Наша страна, стремясь ликвидировать основания для блоковой конфронтации, создать общее пространство безопасности, дважды заявляла даже о своей готовности вступить в НАТО. Первый раз в 1954 году, еще во времена СССР это было сделано, а второй раз — в ходе визита президента США [Билла] Клинтона в Москву — я уже говорил об этом — говорил, когда мы на эту тему с ним разговаривали».

Про попытки управлять миром

«Да, могущество США и их союзников в конце ХХ века достигло пика, но нет и не будет силы, которая была бы в состоянии управлять миром, предписывать всем, что и как делать, как дышать... Попытки были, но они все закончились неудачей».

О самоощущении

«Нет, не ощущаю [себя императором]. Александр I был императором, а я избранный народом президент на определенный срок. Это большая разница».

О пределах могущества отдельных стран

«Какой бы потенциал ни накопила отдельная страна или группа стран, у всякой мощи все-таки есть предел».

Про суть происходящих в мире событий

«Есть у нас в народе такое выражение «Против лома нет приема, окромя другого лома». А он всегда появляется, понимаете? В этом суть происходящих событий в мире. Всегда. Он всегда появляется».

Про общность интересов

«Интересы стран никогда полностью не совпадают».

Про российский рекорд

«По количеству и объему введенных против нас карательных мер, которые стыдливо называют санкциями, Россия — абсолютный рекордсмен в мировой истории».

Про гордость

«Мы испытываем, конечно, в этой связи законную гордость. Гордость за Россию, наших граждан и за наши вооруженные силы».

Про баланс

«Мировой баланс без России не выстраивается: ни экономический, ни стратегический, ни культурный, ни логистический — никакой».

Про попытки заставить Россию страдать

«Вроде бы уже не раз шумели, угрожали полной блокадой, пытались заставить народ России, как они сами выражались — слов тут подобрали, не постеснялись — страдать, строили планы один фантастичней другого. Мне кажется, что пора уже успокоиться, осмотреться, понять реалии и как-то выстраивать отношения в совершенно другом направлении».

Про перспективы дипломатии

«Убежден, мы с вами станем свидетелями своего рода ренессанса, возрождения высокого дипломатического искусства. Его суть — в способности вести диалог и договариваться и с соседями, и с единомышленниками, и, что не менее важно, но более сложно, с оппонентами».

Про запреты

«В некоторых странах пытаются запретить своих политических оппонентов, которые уже приобретают большую легитимность и большее доверие избирателей. Запретить. Мы знаем, это проходили в Советском Союзе. Помните песни Высоцкого? "Запретили даже воинский парад, скоро все к чертям собачьим запретят". Но это не работает, запреты не работают».

Про образ врага

«Они [европейские страны] хотят преодолеть раскол, укрепить пошатнувшееся единство, которым прежде отличились, вовсе не посредством решения внутренних проблем, а за счет раздувания образа врага. Старый пример».

Об угрозах милитаризации Европы

«Мы прекрасно знаем, насколько все угрозы относительно агрессивных планов России, которыми Европа сама себя запугивает, высосаны из пальца, я сейчас только что об этом сказал, но самовнушение — вещь опасная, и мы просто не можем не уделять внимания тому, что происходит. Не имеем права это делать из соображения обеспечения нашей собственной безопасности. Повторю, нашей обороны и безопасности. Поэтому внимательно следим за набирающей силой милитаризацией Европы».

О желании потягаться с Россией

«Если у кого-то все же появится желание потягаться с нами в военной сфере, как у нас говорят, вольному — воля, пусть пробуют».

О нерешительности

«Слабость и нерешительность Россия не проявит никогда».

О своем видении, что значит быть русским

«Когда говорю "русские", я имею в виду не чисто этнических русских людей, у которых написано "русский" в паспорте. Напомню в этой связи Петра I. (…) Петр I сказал: "Русский — это тот, кто любит Россию и служит ей"».

О месте Украины в международной политике

«Украина — это карта в другой, гораздо более масштабной игре стран Запада. Это только повод и способ решить свои геополитические задачи, расширить зону контроля и немножко заработать на войне. Вот и влезли к нам на порог с натовской инфраструктурой».

Об общей боли

«Украинская трагедия — это боль и для украинцев, и для русских, для всех нас».

О причинах развала СССР

«Я думаю, что роспуск Советского Союза был связан с позицией тогдашнего руководства России избавиться от всякой идеологической конфронтации».

Об отношениях с Западом после распада СССР

«Советский Союз рухнул. И российские простофили и бывшие чиновники Советского Союза думали, что вот теперь-то — и я так думал — теперь-то мы одна семья цивилизационная, сейчас мы обнимемся, расцелуемся в губы — несмотря на то, что мы придерживаемся традиционных ценностей, — и пойдем, общая семья народов, будем по-семейному хорошо жить. Ни фига подобного. Даже для меня, для бывшего сотрудника внешней разведки Советского Союза, это было несколько неожиданным».

О потерях ВСУ

«За сентябрь потери ВСУ — где-то 44 700 человек, из них почти половина — безвозвратные».

О жестах

«Сам факт наличия России многим не нравится. Хочется сделать неприличный жест, но здесь дамы».

О Газе

«Ситуация в Газе — это ужасное событие в истории, современной истории человечества».

О ВСУ

«На самом деле армия-то простая, рабоче-крестьянская там, на Украине. Элиты-то не воюют. Они только посылают на убой своих граждан, и все. Поэтому и такое количество дезертиров».

О настроениях жителей Украины

«Я думаю, что и на Украине изменения происходят постепенно. Мы это видим, как бы там мозги людям ни промывали».

О цветных революциях

«Цветная революция — это неконституционный, неправовой захват власти, если говорить прямым языком. Как правило, ни к чему хорошему это не приводит».

О переименовании Пентагона в Министерство войны

«Можно сказать, что как корабль назовешь, так он и поплывет. Какой-то смысл, наверное, в этом есть. Звучит это несколько агрессивно».

О словах Трампа о том, что Россия — «бумажный тигр»

«Если мы воюем со всем блоком НАТО и так двигаемся, продвигаемся, уверенно себя чувствуем и, значит, это бумажный тигр, что тогда сама НАТО? Она что тогда из себя представляет?»

Об отсутствии лицемерия у Трампа

«Всегда лучше отчетливо понимать, что хочет собеседник, чего добивается, чем пытаться угадать реальный смысл в череде экивоков, двусмысленных и туманных намеков».

О саммите на Аляске

— А вообще на Аляске встретиться чья идея была?

— Ну какая разница?

«Главное, что мы встретились. Но на Аляске было комфортно. Там же еще православие существует, на Аляске, там храмы православные, там люди приходят на службы в церкви. Служба идет на английском языке, а когда служба заканчивается на английском языке, батюшка, обращаясь к пастве на русском языке, говорит: "С праздником". Ну это ж хорошо!».

Об отсутствии причин вступления Швеции в НАТО

«Все, что Россия хотела решить со Швецией, она решила в ходе Полтавского сражения».

Об обвинениях в адрес России по поводу неопознанных дронов в Европе

— Зачем вы в Данию столько дронов посылаете?

— Не буду больше

«Если серьезно, там и целей-то нет, зачем нам что-то куда-то отправлять».

О продлении ДСНВ

«Если им не нужно, то и нам не нужно».

Об ответе на ядерные испытания других стран

«Кое-кто готовит эти испытания. Мы это видим, знаем. И если они произойдут, мы сделаем то же самое».

О ядерном щите

«В целом у нас все в порядке. Мы уверены в своем ядерном щите, мы знаем, что нам делать завтра, послезавтра».

О невосполнимости высоких потерь ВСУ

«Лучше киевскому руководству подумать о том, как договариваться. Мы об этом много раз говорили и предлагали это сделать».

Об отношениях с коллегами

«У меня со всеми хорошие отношения».

Об аудитории в зале

«Я вас утомил, извините».