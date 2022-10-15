Обзывательства детей в школе обернутся гигантскими штрафами

15.10.2022 | 07:47

В Государственную думу РФ готовятся внести законопроект, направленный на борьбу с травлей в общеобразовательных учреждениях.

Разработчики предлагают закрепить понятие травли, определить субъектный состав травли, а также сформировать основу для дальнейшего составления государственной программы по профилактике травли.

Инициаторы проекта указывают, что понятие травли охватывает все варианты психологического или физического агрессивного поведения в отношении обучающегося.

Предполагается, что новый закон позволит

усовершенствовать систему воспитания детей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, сформировать психологически безопасную и комфортную образовательную среду.

«Мы хотим собрать лучшие практики, поработать с министерством и экспертами над созданием системной программы», - рассказала депутат Госдумы Яна Лантратова.

По словам парламентария, поправки, которые депутаты предлагают внести в закон «Об образовании», предполагают появление в законодательстве терминов «жертва», «участник», «организатор» и «наблюдатель травли».

Отдельными видами травли законодатели предлагают признать оскорбительные обращения, распространение порочащей информации, умышленное похищение или повреждение вещей жертвы, публичное обсуждение физических, психологических или интеллектуальных особенностей тех, кого травят, а также кибербуллинг и бойкот, то есть исключение жертвы из формальной или неформальной группы.

Ответственность за травлю будут нести не только родители агрессоров, но и образовательные учреждения.

«Мы также предлагаем штрафовать образовательные учреждения, если они не будут принимать меры по борьбе с травлей учащихся и сотрудников. В том числе они должны вести профилактическую работу и создавать специальные службы по рассмотрению инцидентов издевательств», - рассказала Лантратова.

За непринятие учебными заведениями нормативных актов по профилактике травли, предлагается наказывать их штрафами от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.