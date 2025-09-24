Людей с немеющими конечностями предупредили о риске опасных заболеваний

24.09.2025 | 15:46

Онемение в конечностях может быть временным и безобидным явлением, но иногда оно указывает на развитие опасных заболеваний, рассказала терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Татьяна Симонова. Об этом риске она предупредила в разговоре с «Лентой.ру».

По словам врача, чаще всего онемение возникает из-за переохлаждения или неудобного положения, например, при работе за компьютером в позе «нога на ногу». В этом случае симптом быстро пройдет, если поменять позу.

Однако иногда онемение может быть спровоцировано серьезными патологиями, например, атеросклерозом. При этом заболевании в сосудах разрастаются холестериновые бляшки, что приводит к ухудшению кровотока в конечностях. Из-за этого у людей и возникает ощущение онемения в руках и ногах, объяснила врач.

Кроме того, онемение может быть связано со сдавливанием нервных корешков из-за возрастных изменений в позвоночнике или в запястье. Также этим симптомом может сопровождаться развитие рассеянного склероза и сахарного диабета, предупредила доктор.

