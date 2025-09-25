Сетевое издание|18+|Четверг|25 сен 2025|13:51
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в MAX PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+10oC
+11oC
Завтра | Облачно |

В стране и мире

Россияне оказались во власти заблуждений о контрацепции

Печать
Telegram

Больше половины россиян считают рабочими методами контрацепции ненадежные приемы, рассказали аналитики фармацевтической компании «Гедеон Рихтер». О том, сколько жителей страны оказались во власти заблуждений о предохранении, специалисты рассказали «Газете.Ru».

Эксперты провели опрос и выяснили, что 58 процентов россиян назвали в числе самых известных им методов контрацепции воздержание, 57 процентов - кормление грудью, а 78 процентов - прерванный половой акт.

Специалисты подчеркнули, что если воздержание действительно исключает возможность беременности, то два других указанных метода врачами оцениваются как сомнительные или малонадежные. При этом более современные и эффективные средства россияне в опросе упоминают реже.

Кроме того, как показал опрос, россиянки оказались лучше мужчин осведомлены о способах контрацепции: в зависимости от метода разрыв в их знаниях достиг 21 процента.

Ранее стало известно, что российское общество акушеров-гинекологов разработало первые в России клинические рекомендации по вопросам контрацепции. Рекомендации включают в себя трансдермальные системы и женские презервативы.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети