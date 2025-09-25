25.09.2025 | 12:26

В России захотели ужесточить наказание за дезертирство. Проект закона внесли в Госдуму, следует из электронной базы.

Как сообщается в пояснительной записке, освобожденных от уголовного наказания в связи с прохождением военной службы россиян предлагается приговаривать к сроку от 10 до 20 лет лишения свободы.

«Реализация законопроекта необходима для создания дополнительных гарантий обеспечения военной безопасности России и обороноспособности страны в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях военного конфликта или ведения боевых действий», - говорится в тексте документа.

В конце 2024 года Госдума приняла закон об уголовном наказании для добровольцев за преступления против военной службы.

Речь шла о неисполнении приказа, сопротивлении начальнику, насильственных действиях в отношении начальника, самовольном оставлении части или места службы, а также дезертирстве.