На кладбище жену бойца СВО попросили сдать тело мужа обратно в морг по одной причине

01.07.2025 | 13:48

На кладбище жену участника специальной военной операции (СВО) попросили сдать тело мужа обратно в морг по одной причине. О том, что помешало захоронению, женщина рассказала Telegram-каналу «БЕЗУМНЫЙ ЕКБ | Новости Екатеринбурга».

По словам россиянки, ее мужа полтора года не могли найти в зоне СВО. Когда тело все же было доставлено в Свердловскую область, вдова организовала похороны. Однако проститься с солдатом в назначенный день не получилось - могила оказалась не готова к погребению.

Во время телефонного разговора представитель ритуальной компании предложила вдове бойца вернуть его тело, пока могила не будет выкопана. «Предлагала сдать тело обратно в морг, попрошу заметить, не привезти обратно, а сдать, как какой-то товар», - пожаловалась россиянка.

Похоронить военнослужащего удалось только после приезда директора кладбища и военкома. Вдова бойца заявила о намерении подать на ритуальщиков в суд.

В мае 2025 года в Пермском крае похоронили солдата, которого не стало за год до этого. Боец получил смертельные ранения на первом же в его жизни боевом задании.