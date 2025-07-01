В стране и мире

На кладбище жену бойца СВО попросили сдать тело мужа обратно в морг по одной причине

Печать
Telegram

На кладбище жену участника специальной военной операции (СВО) попросили сдать тело мужа обратно в морг по одной причине. О том, что помешало захоронению, женщина рассказала Telegram-каналу «БЕЗУМНЫЙ ЕКБ | Новости Екатеринбурга».

По словам россиянки, ее мужа полтора года не могли найти в зоне СВО. Когда тело все же было доставлено в Свердловскую область, вдова организовала похороны. Однако проститься с солдатом в назначенный день не получилось - могила оказалась не готова к погребению.

Во время телефонного разговора представитель ритуальной компании предложила вдове бойца вернуть его тело, пока могила не будет выкопана. «Предлагала сдать тело обратно в морг, попрошу заметить, не привезти обратно, а сдать, как какой-то товар», - пожаловалась россиянка.

Похоронить военнослужащего удалось только после приезда директора кладбища и военкома. Вдова бойца заявила о намерении подать на ритуальщиков в суд.

В мае 2025 года в Пермском крае похоронили солдата, которого не стало за год до этого. Боец получил смертельные ранения на первом же в его жизни боевом задании.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте