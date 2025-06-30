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В стране и мире

Состояние брошенного головой об пол в Шереметьево двухлетнего мальчика изменилось

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Двухлетнего мальчика, брошенного гражданином Белоруссии головой об пол в аэропорту Шереметьево, вывели из комы. Об изменении состояния ребенка пишет Shot в Telegram.

По информации издания, мальчика отключили от аппарата искусственной вентиляции легких — сейчас он находится в сознании и дышит самостоятельно. Однако врачи решили пока оставить ребенка в реанимации.

Динамика его состояния оценивается как положительная, и есть шансы, что скоро пациента переведут в обычную палату. По прогнозам медиков, на реабилитацию уйдет около двух месяцев.

О нападении неадекватного гражданина Белоруссии на чужого ребенка в Шереметьево стало известно 24 июня. Мужчина схватил мальчика на руки и с силой кинул его на пол. По данным силовиков, белорус находился в состоянии наркотического опьянения. В сети также появились кадры с моментом происшествия.

26 июня подмосковный суд арестовал бросившего ребенка мужчину до 25 августа, сообщили «Ленте.ру» в региональном Следственном комитете. Ему предстоит пройти экспертизу на вменяемость.

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Источник — lenta.ru
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