В России задумали принять позволяющий блокировать AliExpress закон

01.07.2025 | 11:17

В финальную версию законопроекта о платформенной экономике, который должен ввести общее регулирования платформ, попадут положения, позволяющие блокировать иностранные маркетплейсы, в том числе китайский AliExpress. Об этом со ссылкой на два источника, близкие к правительству, сообщает Forbes.

Зарубежная площадка после включения в реестр цифровых платформ должна будет исполнять требования готовящегося документа. Отказ от этих действий приведет в конечном итоге к блокировке сайта в рамках закона о «приземлении» иностранных ИТ-компаний.

В аппарате вице-премьера - руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко, который курирует разрабатываемый законопроект, подтвердили эту информацию.

Помимо блокировки, к нарушителю могут применить такие меры, как информирование пользователей о нарушении закона через поисковики, запрет на рекламу площадки и ограничение размещения рекламы на ней, а также запрет на денежные переводы и прием платежей.

В целом документ вводит общие основы для регулирования работы маркетплейсов и сервисов заказа товаров и услуг (еда, такси, продукты). Его целью называется защита прав и интересов граждан, в том числе продавцов, владельцев пунктов выдачи заказов и других участников рынка.

Для этого от площадок потребуют индентифицировать продавца через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) или госреестры, также будут созданы система досудебного разрешения споров и реестр посреднических цифровых платформ (ПЦП). В последние включат площадки, попадающие под критерии по аудиторным показателям.

По данным издания, правительственная комиссия по законопроектной деятельности в понедельник, 30 июня, одобрила текущую версию документа. Впрочем, в аппарате Григоренко пообещали, что в дальнейшем законопроект еще могут доработать с учетом необходимости защиты интересов россиян вне зависимости от статуса площадки.

Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов указал, что в рамках закона о платформенной экономике власти ограничат возможности маркетплейсов влиять на цены товаров. Речь идет о том, что при проведении акций или объявлении скидок площадка обязана заранее получить прямое и четкое согласие продавца на уменьшение цены.