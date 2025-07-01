В стране и мире

В России задумали принять позволяющий блокировать AliExpress закон

Печать
Telegram

В финальную версию законопроекта о платформенной экономике, который должен ввести общее регулирования платформ, попадут положения, позволяющие блокировать иностранные маркетплейсы, в том числе китайский AliExpress. Об этом со ссылкой на два источника, близкие к правительству, сообщает Forbes.

Зарубежная площадка после включения в реестр цифровых платформ должна будет исполнять требования готовящегося документа. Отказ от этих действий приведет в конечном итоге к блокировке сайта в рамках закона о «приземлении» иностранных ИТ-компаний.

В аппарате вице-премьера - руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко, который курирует разрабатываемый законопроект, подтвердили эту информацию.

Помимо блокировки, к нарушителю могут применить такие меры, как информирование пользователей о нарушении закона через поисковики, запрет на рекламу площадки и ограничение размещения рекламы на ней, а также запрет на денежные переводы и прием платежей.

В целом документ вводит общие основы для регулирования работы маркетплейсов и сервисов заказа товаров и услуг (еда, такси, продукты). Его целью называется защита прав и интересов граждан, в том числе продавцов, владельцев пунктов выдачи заказов и других участников рынка.

Для этого от площадок потребуют индентифицировать продавца через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) или госреестры, также будут созданы система досудебного разрешения споров и реестр посреднических цифровых платформ (ПЦП). В последние включат площадки, попадающие под критерии по аудиторным показателям.

По данным издания, правительственная комиссия по законопроектной деятельности в понедельник, 30 июня, одобрила текущую версию документа. Впрочем, в аппарате Григоренко пообещали, что в дальнейшем законопроект еще могут доработать с учетом необходимости защиты интересов россиян вне зависимости от статуса площадки.

Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов указал, что в рамках закона о платформенной экономике власти ограничат возможности маркетплейсов влиять на цены товаров. Речь идет о том, что при проведении акций или объявлении скидок площадка обязана заранее получить прямое и четкое согласие продавца на уменьшение цены.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте