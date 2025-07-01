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Россиянам назвали способ борьбы со слабостью из-за атмосферного давления

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При резком падении атмосферного давления рекомендуется проводить день максимально спокойно. Об этом NEWS.ru заявил врач-терапевт кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Лучше не начинать никаких серьезных дел, посоветовал специалист.

Также не рекомендуется пить чай, кофе или какао, чтобы не было чрезмерной стимуляции нервной системы. Без серьезных начинаний в этот день «все пройдет и вернется на круги своя», заверил врач.

В целом россияне в период рекордного падения атмосферного давления ощущают слабость и дискомфорт, объяснил Кондрахин. Особенно это отражается на трудоголиках и людях с хронической усталостью.

Ранее в столице рекордно упало атмосферное давление. Оно опустилось до 728,3 миллиметра ртутного столба. До этого суточный рекорд низкого атмосферного давления для 30 июня в Москве установлен в 1980 году и составляет 728,4 миллиметра ртутного столба.

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Источник — lenta.ru
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