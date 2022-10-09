При мобилизации могут разрешить альтернативную гражданскую службу

09.10.2022 | 01:45

В Государственной думе РФ могут рассмотреть новый законопроект, который позволит проходить альтернативную гражданскую службу (АГС) во время частичной или всеобщей мобилизации.

Соответствующий документ уже появился в базе законопроектов. Сейчас он направлен для изучения в профильный комитет Государственной думы по обороне.

Авторы инициативы предлагают дополнить статью Федерального закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» частью 3.1 следующего содержания:

«3.1 Граждане, пребывающие в запасе, имеют право на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской службой в период частичной мобилизации и могут направляться на работы, предусмотренные статьей 4 Федерального закона № 113 «Об альтернативной гражданской службе», в том числе для обеспечения безопасности образовательных организаций».

Кроме того, предлагается закрепить право на АГС не только для представителей коренных малочисленных народов и тех, чьим убеждениям противоречит военная служба, но и тем:

- у кого на иждивении есть три и более детей в возрасте до 18 лет;

- у кого на иждивении есть от одного ребенка и более в возрасте до 18 лет, воспитывающихся без матери;

- у кого есть жена, срок беременности у которой составляет не менее 22 недель, а также есть двое детей до 18 лет на иждивении;

- у кого есть дети-инвалиды, если призывник является единственным кормильцем в семье;

- кто является единственным ребенком одинокого родителя;

- кто является сыном или братом военнослужащих, погибших в ходе исполнениями ими обязанностей военной службы.

Внесшие законопроект депутаты предлагают исключить из федерального закона «Об альтернативной службе» пункт 2 статьи 4, который закрепляет экстерриториальный принцип прохождения АГС, чтобы граждане проходили службу в том регионе, где проживают.

Как указано в пояснительной записке к документу, новый законопроект позволит устранить пробел в отраслевом законодательстве в части определения предназначения граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу, в период мобилизации, а также расширит перечень граждан, имеющих право на прохождение альтернативной гражданской службы.