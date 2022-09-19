Права собственников жилья серьезно ограничат

19.09.2022 | 12:03

Уже осенью 2022 года в Государственной думе РФ будут рассмотрены поправки в законодательство, которые серьезно ограничат права собственников, указывают эксперты. Жильцы не смогут отказать ряду компаний в предоставлении доступа к общему имуществу.

В Госдуме к первому чтению готовится закон, который уже был рассмотрен на заседании Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. Главная его цель – избавить многоквартирые дома от монополии провайдеров, считают инициаторы поправок.

Отмечается, что проект был внесен в Государственную думу еще четыре года назад. Сейчас президент России Владимир Путин попросил ускорить его рассмотрение, сообщает «Российская газета».

Документом предполагается, что провайдер сможет потребовать от управляющей компании предоставления технических условий размещения сетей связи и доступа к общему имуществу для их прокладки. Если в течение нескольких дней ему не дадут такой возможности, в дело могут вмешаться органы госжилнадзора.

Собственники, которых известят об обращении оператора связи, в течение трех месяцев смогут на общем собрании принять решение о запрете размещения или демонтаже сетей. Однако такое возможно, только если размещение не отвечает техническим нормативам и правилам либо требованиям в области защиты жизни и здоровья граждан, пишет издание.

Взимать какую-либо плату с провайдера за предоставление техусловий, рассмотрение заявки, доступ к помещениям или оборудованию будет запрещено, он будет платить лишь за потребляемую оборудованием электроэнергию.

«Наш комитет предлагает изменения в закон, которые устанавливают новый порядок размещения в домах сетей и оборудования. Будет чётко и понятно. Если хотя бы у одного человека в доме будет заключен договор с провайдером, компания сможет протянуть свои сети и установить оборудование. Главное условие - всё должно быть сделано строго по стандарту, чтобы никаких висящих проводов и безразмерных шкафов не было. Отказать можно будет, только если для размещения нет технических условий, но объективно таких случаев будет совсем немного», рассказал «Российской газете» председатель Комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.