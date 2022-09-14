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В Госдуме объяснили важность мобилизации призывников

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Депутат Государственной думы РФ Алексей Журавлев поддержал своих коллег Павла Шеремета и Сергея Миронова. Он рассказал о том, кого нужно мобилизовать в первую очередь.

В беседе с URA.RU парламентарий заявил, что в России необходима мобилизация, чтобы пополнить армию бойцами.

По его мнению, в первую очередь привлечь к специальной операции следует участников добровольческих движений, в запасе их сейчас достаточно.

«Мобилизация стране точно нужна и, может, скорее даже в плане переориентирования экономики на военные рельсы. Перестроения мышления тех, кто до сих пор считает, что его это не касается. Людей, конечно, не хватает. Это скажет любой фронтовой командир. Но в то же время никакой пользы от появления необстрелянного пушечного мяса не будет. Армии нужно пополнение обученное и профессиональное. Поэтому я бы прежде всего сделал упор на расширение добровольческого движения. В запасе достаточное количество нужных специалистов», — рассказал первый зампред комитета Госдумы РФ.

Алексей Журавлев считает, что в ходе СВО на Украине можно использовать и призывников.

«Призывники больше пригодились бы для обеспечения, скажем, порядка на освобожденных территориях и призывники пригодятся. Для работы в тыловых службах или, к примеру, на военном производстве. Правда, насколько мне известно, на официальном уровне вопросы о степени возможной мобилизации пока не рассматриваются», — отметил зампред комитета Госдумы.

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Источник — URA.RU
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