Стало известно о справедливой индексации пенсий с 1 января

29.08.2022 | 17:18

В Государственную думу РФ внесен проект закона о перерасчете пенсий работающим пенсионерам.

«Наши пенсионеры в большинстве пока не путешествуют круглый год по тёплым морям. Находят другие варианты, тратят свою пенсию на детей или внуков. Не унывают наши люди, работают и зарабатывают. На пенсии сохраняют вклад в национальный ВВП», - написал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Ярослав Нилов.

Парламентарий считает, что пришло время государства поддержать работающих пенсионеров и провести справедливую индексацию. Именно на это и направлен новый законопроект.

Как указано в пояснительной записке к документу, он подготовлен в целях перерасчета страховой пенсии по старости и доли страховой пенсии по старости работающим пенсионерам исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента, применяемого при назначении страховой пенсии, а также возобновления с 1 января 2023 года индексации страховых пенсий работающих пенсионеров.

«В отношении работающих пенсионеров действующее пенсионное законодательство содержит механизм двойного ограничения размера страховой пенсии, что не соответствует понятию и нормам социальной справедливости», - считают инициаторы законопроекта.

Законопроектом предлагается внести в Федеральный закон «О страховых пенсиях» изменения, предусматривающие перерасчет с 1 января 2023 года страховой пенсии по старости работающим пенсионерам исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента (10 вместо 3), применяемого при назначении страховой пенсии, а также возобновление с 1 января 2023 года индексации их страховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии.

Одновременно с этим законопроектом предлагается осуществить с 1 января 2023 года пересмотр размера страховой пенсии, размера фиксированной выплаты к страховой пенсии работающим пенсионерам с учетом стоимости одного пенсионного коэффициента и размера фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных по состоянию на 1 января 2023 года.