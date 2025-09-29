В стране и мире

Россиянам раскрыли способ быстро избавиться от кашля

Печать
Telegram

Чтобы вылечить кашель, нужно понять его причину, заявила терапевт Юлия Якиманская. Способ быстро избавиться от неприятного симптома она раскрыла в беседе с Life.ru.

Врач подчеркнула, что волшебной таблетки для мгновенного исцеления от кашля не существует. Однако, по ее словам, если правильно начать лечение, можно значительно сократить время, требуемое для выздоровления. Первое, что она посоветовала сделать для этого — определить вид кашля. Она уточнила, что влажный кашель сопровождается выделением мокроты, а сухой проявляется першением и раздражением горла.

Терапевт отметила, что при влажном кашле пациенту могут назначить муколитики для разжижения мокроты и отхаркивающие средства, чтобы усилить ее выведение. Также полезно делать ингаляции и легкий массаж спины постукивающими движениями. При сухом кашле, по словам Якиманской, нужны средства, которые смягчают горло и уменьшают интенсивность приступов. Однако она подчеркнула, что самостоятельно назначать себе противокашлевые средства нельзя. Она пояснила, что они могут спровоцировать застой мокроты и пневмонию.

Терапевт добавила, что при любом типе кашля рекомендуется теплое обильное питье, щадящий режим работы и учебы. Полезно также проветривать помещение и увлажнить воздух, например повесить в комнате мокрое полотенце и сделать влажную уборку.

Ранее врач-терапевт Руслан Мухаметкулов рассказал, как собрать аптечку к сезону гриппа и простуд. По его словам, подготовку нужно начинать с ревизии старых лекарств и устранения препаратов с истекшим сроком годности.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети