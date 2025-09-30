В стране и мире

Терапевт назвала самый мощный источник вирусов и бактерий

Печать
Telegram

Терапевт Аарти Синха рассказала любителям ходить в спортзал, где содержится больше всего вирусов и бактерий. Ее слова цитирует Daily Mirror.

Самыми мощными источниками вирусов и бактерий врач назвала коврики для йоги. По ее словам, иногда на них содержится больше микроорганизмов, чем в туалете. Поэтому она призвала при малейших признаках простуды не ходить в спортзал или хотя бы не пользоваться общими ковриками для занятий.

Терапевт добавила, что для любителей спорта опасность может представлять не только чужой пот, но и свой собственный. По ее словам, если долго не переодеваться после тренировки или надевать спортивную форму повторно, это может стать причиной заболеваний кожи, молочницы и других проблем интимного здоровья.

Кроме того, Синха указала, что люди очень часто неправильно моют многоразовые бутылки для воды, которые используют в спортзалах. В результате этого, по ее словам, на стенках и в крышке размножаются микробы, которые попадают в напитки и могут вызвать серьезные отравления. Чтобы этого не произошло, врач посоветовала оставлять бутылку проветриться после каждого мытья.

Ранее мастер по эпиляции из США Рейчел Джонсон назвала самые частые ошибки в гигиене перед эпиляцией зоны бикини. По ее словам, многие женщины не умеют правильно пользоваться туалетной бумагой, а некоторые приходят на процедуру сразу после пробежки.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети