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В стране и мире

В Госдуме рассказали о ежемесячной выплате для домохозяек

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Депутаты Государственной думы РФ должны рассмотреть новый законопроект, который позволит части российских женщин ежемесячно получать выплату в размере прожиточного минимума для трудоспособного человека от государства.

О внесении документа на рассмотрение парламентариев в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Ярослав Нилов.

«В точном соответствии с поручением Жириновского доработан отклонённый несколько лет назад его законопроект о системной поддержке государством лиц, занимающихся домашним хозяйством. И даже тогда, несмотря на индифферентность думского большинства в отношении «закона о домохозяйках», мы получили мощную обратную связь от граждан», - отметил Нилов.

Как указано в пояснительной записке к документу, проект федерального закона разработан в целях улучшения демографической ситуации в России, повышения уровня доходов семьи и ее роли в современном российском обществе.

«При низкой заработной плате супруга, поскольку труд в России часто недооценен и работодатель, определяя состав издержек на рабочую силу, не учитывает многих затрат работников, в том числе и на содержание детей, такое домохозяйство может оказаться в крайне тяжелом положении, то есть не сможет в полной мере осуществлять важную для государства функцию воспроизводства человеческого капитала», - считают инициаторы нового законопроекта.

Право на получение ежемесячной выплаты согласно документу будут иметь трудоспособные неработающие граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации совместно с членами семьи и занимающиеся исключительно ведением домашнего хозяйства.

Под этим понятием депутаты подразумевают: приготовление пищи, стирку, глажение, шитье, вязание, уход за одеждой, обувью, уборку квартиры, прочие работы по дому, затраты времени на покупку продуктов, непродовольственных товаров и услуг, а также уход за детьми, детьми-инвалидами, инвалидами с детства I группы, за престарелыми родителями, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе.

«Согласно законопроекту ежемесячная выплата лицам, занятым ведением домашнего хозяйства, устанавливается в размере прожиточного минимума для трудоспособного человека, установленном в субъекте Российской Федерации. Ежемесячная выплата лицам, занятым ведением домашнего хозяйства, назначается на 6 месяцев», - отмечено в документе.

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