Идею ввести шведский стол в школах оценили

29.10.2025 | 12:54

В Госдуме предложили изменить систему питания в школах и перейти на формат шведского стола. Идею поддержала председатель Национального родительского комитета, лидер волонтерского сообщества коллективной безопасности «Заступник» Ирина Волынец. В беседе с 360.ru она отметила, что инициатива выглядит перспективно.

«Конечно, успех будет зависеть от качества блюд, которые будут ожидать детей на шведской линии. Дети любят выбирать, им очень нравится заранее видеть, что же они возьмут», - сказала Волынец.

По словам эксперта, такая система поможет сэкономить время, ведь перемены у школьников короткие, а официанты не будут тратить минуты на разнос еды по столам. Однако важно продумать организацию процесса, чтобы не возникло столпотворение.

«А здесь дети могут подойти, выбрать то, что им нравится. Поэтому, если это будет вкусно, то почему бы и нет? Я думаю, что многие родители и дети эту инициативу поддержат», — добавила она.

Ранее депутат Государственной думы Ирина Филатова обратилась к главе Роспотребнадзора Анне Поповой. Она предложила ввести в школьных столовых систему питания по типу шведского стола.

До этого глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов сообщил «Ленте.ру», что для внесения в Госдуму готовится инициатива о бесплатном горячем питании для старшеклассников.